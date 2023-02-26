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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمجابهة الأمراض الوبائية.. إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة

وقع اللواء أح عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور شريف حلمى رئيس جامعة المنصورة.

إدارة الحرب الكيميائية

ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة وتبادل الإستشارات الفنية فى مختلف المجالات العلمية والدراسات البحثية التطبيقية ، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية ،وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية لتحقيق أقصى  إستفادة ممكنة لكلا الجانبين .

جامعة المنصورة

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

بروتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة
بروتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة
بروتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة
بروتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة
بروتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة
بروتوكول تعاون بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة
إدارة الحرب الكيميائية جامعة المنصورة القوات المسلحة الحرب الكيميائية الاوبئة

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