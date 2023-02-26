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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذكار المساء والنوم .. حصنك المنيع لا تغلفها

أذكار المساء والنوم
أذكار المساء والنوم

تقترب ليلة أخرى من ليال شعبان، يكثر فيها البحث عن أذكار المساء والنوم، ويحين موعد أذكار المساء والنوم مع غروب شمس اليوم وحتى مطلع فحر اليوم الجديد.

فهيا نردد أذكار المساء والنوم، فإنها حصنك المنيع وذكر غيرك بها لعلك تؤجر. 

أذكار المساء والنوم

ومن أذكار المساء والنوم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي: 

_ قراءة "سورة الإخلاص" والمعوذتين "قل أعوذ برب الفلق"، "قل أعوذ برب الناس".  3️ مرات

_ قراءة آية الكرسي :
" اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم "

_ قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ *لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين.َ "

_ بسـم الله الـذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3️ مرات 

_ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3️ مرات

_ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً 3️ مرات

_ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. (من قالها 7️ مرات كفاه الله ما أهمه)

_ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

_ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (من قالها حينما يمسي مؤمنا بها موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة). 

_ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شي ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا أو أجره لمسلم.

أطلب العفو والصفح.. علي جمعة يوضح أسرار الذكر بـ«أستغفر الله» مائة مرة

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أذكار المساء والنوم 

_ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ، ربي أسألك خير ما في هذا الليلة وخير ما بعدها، أعوذ بك من شر ما في هذا الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر .

_ اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا ، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.

_ أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.

_ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي، وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. 

_ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد  وهو على كل شيء قدير  10 مرات
_ "سبحان الله وبحمده" من قالها (100 ) مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

_ اللهم أني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك، وأن محمدا عبدك ورسولك 4️ مرات

_ اللهم ما أمسي بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر.  

_ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت 3️ مرات

_ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت 3️ مرات

_أمسينا وأمسي الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

_ اللهم صل وسلم وبآرك علي نبينا محمد  10 مرات 

_ اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه  ونستغفرك لما لا نعلمه 3️ مرات 

_ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال 3️ مرات

_ استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3️ مرات

_ يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك 3️ مرات

_ اللهم أنت ربي لا اله الا انت عليه توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شئ قدير ، وأن الله قد احاط بكل شئ علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم. 

أذكار المساء والنوم أمسينا وأمسى الملك لله اللهم أنت ربي سورة البقرة اية الكرسي حصنك المنيع

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