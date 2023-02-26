فى الفيوم .. الراقصة لورديانا تقضي إجازتها وسط أحضان الطبيعة

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور اثناء زيارتها للفيوم وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت لورديانا وسط أحضان الطبيعة خلال رحلة سياحية تستمتع خلالها بالاماكن الطبيعية، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وعلى جانب آخر كشفت البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.



وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".



وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.