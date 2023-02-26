عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تطرح "نسينا نعيش" على يوتيوب ..فيديو

أنغام
أنغام

 طرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

 الأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.


وطرحت أنغام، البرومو الرسمي الخاص بالأغنية، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “نسينا نعيش .. ٢٦-٢-٢٠٢٣”.

وروجت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في قطر، المقرر له 24 فبراير الجاري.

ونشرت أنغام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «ميعادنا في قطر 24 فبراير، ومستعدين، أنغام في قطر».

أنغام وهاني شاكر

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها بصحبة الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، عبرخاصية الاستوري.

وظهرت أنغام  في الصورة مرتدية بدله أنيقًا باللون الاسود اللامع ، بينما ظهر هاني شاكر  ببدلة أنيقة باللون الأسود.

يذكر أن  الفنانة أنغام طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “خليني شوية معاك”، منذ قليل عبر يوتيوب، وظهرت فيالكليب برفقة الفنان اللبناني صالح عبد النبي، المعروف بموديل أغاني نانسي عجرم.

أغنية أنغام الجديدة “خليني شوية معاك”، كلمات أميرة طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال. أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

أنغام:


وطرحت أنغام، البرومو الرسمي الخاص بالأغنية، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “نسينا نعيش .. ٢٦-٢-٢٠٢٣”.

وروجت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في قطر، المقرر له 24 فبراير الجاري.

ونشرت أنغام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «ميعادنا في قطر 24 فبراير، ومستعدين، أنغام في قطر».

أنغام وهاني شاكر

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها بصحبة الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، عبرخاصية الاستوري.

وظهرت أنغام  في الصورة مرتدية بدله أنيقًا باللون الاسود اللامع ، بينما ظهر هاني شاكر  ببدلة أنيقة باللون الأسود.

يذكر أن  الفنانة أنغام طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “خليني شوية معاك”، منذ قليل عبر يوتيوب، وظهرت في الكليب برفقة الفنان اللبناني صالح عبد النبي، المعروف بموديل أغاني نانسي عجرم.

أغنية أنغام الجديدة “خليني شوية معاك”، كلمات أميرة طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

أنغام نسينا نعيش يوتيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

هل يحق لـ مرتضى منصور قضاء فترة العقوبة خارج السجن؟|محامية توضح 

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

موضوعات متعلقة

بعد إجرائه عملية بالقلب .. تطورات حالة صبري عبد المنعم الصحية

مخرج مسلسل «كشف مستعجل»: يجمع بين خاطر وعبد الرحمن لأول مرة ‏دراميا

جوزيف عطية يطرح أحدث أغنياته " كون" عبر يوتيوب

وداع مؤثر .. والدة فنان شاب شهير تنهار بالبكاء في جنازته ..صور

كريم فهمي يتصدر إيرادات السينما أمس بـ أنا لحبيبي

نقابة الفنانين السوريين تنعى شادي زيدان

منى زكي في الإسكندرية من أجل تحت الوصاية.. تفاصيل

تفاصيل شخصية حسام داغر في إكس لانس مع محمد سعد

ترشيحاتنا

6 فحوصات.. إجراءات أساسية للمقبلين على الزواج لإتمام العقد.. الأسعار والشروط

مظاهرات حاشدة في فرنسا للمطالبة بالخروج من حلف الناتو

"أكتر واحدة هتساعدك".. نصيحة جديدة من ياسمين عز للسيدات

يهدد أمريكا .. ترامب يوبخ بايدن بسبب وحدة روسيا والصين

عمره 3500 عام.. مفأجاة فريدة أثناء تشريح دب في روسيا

لتأكيد تضامن مصرحكومة وشعبا .. وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البان كيك بوصفة إقتصادية

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

دون أدوية.. 5 أعشاب طبيعية لعلاج القولون سريعا

غواص مصري يوثق مشاهد مذهلة لسمكة غريبة في قاع البحر الأحمر.. شاهد

فيديو

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

مش متقبلة الفكرة.. إلهام شاهين تكشف سر غيابها عن رمضان 2023.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ