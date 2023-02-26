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رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشيد بفوز مصر برئاسة الاتحاد العربي للبادل تنس واستضافة المقر الدائم

أشرف صبحي
أشرف صبحي

 

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفوز المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل بمنصب رئيس الإتحاد العربي للبادل، وكذلك فوز مصر باستضافة مقر الإتحاد العربي للبادل.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعاته بفوز  المهندس أحمد غتوري، بمنصب رئيس الاتحاد العربي للبادل، في الانتخابات التي عقدت، مشيرا إلى أن هذا يأتي ثقة من المؤسسات الرياضية العربية والدولية في المنظومة الرياضية المصرية وقدراتها وكوادرها الفنية والبشرية.
مضيفا، ان رياضة البادل شهدت خلال الفترة الماضية انتشارا واسعا بين الشباب المصري، وهو ما تحرص عليه دائما وزارة الشباب والرياضة من توسيع لقاعدة الممارسة الرياضية في جميع الرياضات، والنهوض بالرياضة والكشف عن المواهب في المجتمع المصري.
كما أكد وزير الشباب والرياضة على أن فوز مصر بإستضافة المقر الدائم للإتحاد العربي للبادل يأتي في ضوء ريادة الرياضة المصرية على كافة المستويات العربية والقارية والعالمية ، مشيراً أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تقديم الدعم للكوادر المصرية لتولي المناصب الرياضية العربية والقارية والدولية وكذلك احتضان المنافسات والمقرات الخاصة بتلك المؤسسات.
وجاء اختيار مصر خلال أعمال الجمعية التأسيسية والتي شارك فيها 6 دول من أعضاء الاتحاد وهم "مصر والسعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات" إضافة إلى حضور ممثل لجنة البادل عن الاتحاد السوداني.

وجاء تشكيل الاتحاد العربي للبادل كالتالي: المهندس أحمد الغتوري، رئيس الاتحاد، الأستاذ عبد الله الروضان، نائب الرئيس، وعضوية كل من "فهد كانو رئيس الاتحاد البحريني، خالد بن سليمان السعيد رئيس الاتحاد السعودي، وسعيد محمد المري أمين سر الاتحاد الاماراتي".

أحمد غتوري رئيس الإتحاد العربي للبادل

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