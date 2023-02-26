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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير تعمير شمال وجنوب سيناء: تنفيذ محطة عملاقة لتحلية المياه بالعريش

محطة لتحلية المياه
محطة لتحلية المياه في العريش

قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إنه يجرى تنفيذ محطة عملاقة لتحلية المياه في العريش بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا، وجرى افتتاح المرحلة الأولى منها بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، والعمل في باقي المراحل متواصل لتغطية كل مراكز شمال سيناء.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن توفير المياه المحلاة سيساعد على زراعة 600 ألف فدان في وسط سيناء بدلا من إلقائها في المصارف سواء مصرف بحر البقر أو المحسمة، وجرى نقلها لبحيرة الشيخ جابر.

وأكد أن أرضي سيناء بكر بها جميع مقومات الاستثمار من زراعة وتعدين وصيد، مليئة بالخيرات، ومنتظرة أبناء مصر سواء من سيناء أو باقي المحافظات الأخرى لتعميرها وتنميتها، وتعويض أبنائها عن السنوات الماضية بسبب الإرهاب ووقوفهم بجانب القوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى كل المشروعات خدمية وجاذبة للأيدي العاملة، وبالتالي توفر فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.

سيناء قصواء الخلالي العريش تحلية المياه شمال سيناء أرضي سيناء

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