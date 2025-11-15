استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس مدينة بورفؤاد يتابع الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،الحملات المكثفة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

جاءت الحملة، استجابة لشكاوى المواطنين، وفي ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى محيط مسجد الشعراوي ومساكن العبور وسوق بورفؤاد الحضاري ومناطق اخرى متفرقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي، بمراجعة حالة النظافة والتغلب على ظاهرة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

