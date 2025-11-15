قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مع الصين لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية

تعاون مصري صيني
تعاون مصري صيني
شيماء مجدي

وقع معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تعاون علمي وبحثي مع معهد هاربين الصيني للأبحاث البيطرية، وذلك لتعزيز الابتكار المشترك في مجالات التشخيص السريع والدقيق للأمراض الحيوانية وتطوير وإنتاج اللقاحات.

​وجاء التوقيع في إطار  توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف توسيع الشراكات الدولية ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر البحثية، حيث يعد معهد هاربين الصيني أحد أبرز المراكز البحثية عالميًا في مجال الصحة الحيوانية.

​ووقعت المذكرة عن الجانب المصري الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، وعن الجانب الصيني الدكتور بو زياجو، مدير معهد هاربين، حيث جرى التوقيع في الصين خلال زيارة الوفد المصري، لتعزيز التعاون المشترك، والاطلاع على الإمكانيات التي يمتلكها المعهد الصيني، بما في ذلك معامل الأمان الحيوي بالمستويين الثالث والرابع (BSL-3 و BSL-4) التي تضم أحدث التجهيزات العالمية.

​وتهدف المذكرة إلى تركيز التعاون في البحث التطبيقي المتخصص لرفع كفاءة منظومة الصحة الحيوانية، وتتضمن المجالات ذات الأولوية والتي تشمل: ابتكار طرق حديثة تضمن التشخيص السريع والدقيق للأمراض الحيوانية، وإنتاج المشخصات المعملية ذات الحساسية العالية، فضلا عن العمل على نقل وتوطين التقنيات المتقدمة اللازمة لإنتاج بذور اللقاحات الحيوانية محليًا.

​ويشمل التعاون أيضا  تنظيم برامج لتبادل الخبراء والعلماء بين المؤسستين، إضافة الى توفير برامج تدريب متقدمة للباحثين المصريين في معهد هاربين بالصين، كذلك عقد مؤتمرات وورش عمل متخصصة لنقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة في مجال الصحة الحيوانية.

الزراعة الصحة مجال الصحة الصحة الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

ترشيحاتنا

كيا وهيونداي

اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي

سامسونج

مفاجأة في سوق الهواتف الاقتصادية.. سامسونج تكسر القاعدة وتوفر أندرويد 16 لأرخص موبايل

Galaxy A36

سامسونج تستعد لملك الفئة المتوسطة المنتظر.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A36 المنتظر

بالصور

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

فيديو

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد