أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وباكستان يؤكدان ضرورة إصدار قرار دولي لتثبيت إنهاء الحرب بغزة

اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر ونظيره الباكستاني
اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر ونظيره الباكستاني
فرناس حفظي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم، اتصالا هاتفيا من إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وقد بحث الجانبان سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، فضلاً عن التطورات في منطقة الشرق الاوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بان الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح للتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا حرصهما على مواصلة تكثيف جهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين آخذا فى الاعتبار ما يربطهما من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة.

كما بحث الوزيران التطورات في الشرق الاوسط، وعلى رأسها مستجدات الأزمة في غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الاولى من اتفاق شرم الشيخ، مؤكداً ضرورة أن يحترم طرفي النزاع التزاماتهما، للبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما شهد الاتصال تناول المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان أن يُسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما تناول الوزيران البيان الصادر امس ١٤ نوفمبر والذي عكس الدعم لاعتماد مشروع القرار، مشيراً إلى التوافق الاقليمى والدولى على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام.

كما استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية فى غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، داعيا نظيره الباكستاني للمشاركة الفعالة فى المؤتمر.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السفير تميم خلاف

