بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
أخبار البلد

عزمي يستعرض التوجهات الجديدة لمنظومة الملكية الفكرية في المؤتمر العالمي للسكان

التور هشام عزمي
التور هشام عزمي

شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، في جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC 2025، والتي جاءت تحت عنوان: "إطلاق مستقبل الابتكار في مصر: قوة الملكية الفكرية في الرعاية الصحية وما بعدها"، بمشاركة كبار صناع القرار الوطنيين والخبراء الدوليين في الصحة والابتكار والسياسات العامة.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور عزمي التطورات المؤسسية والتشريعية التي يشهدها قطاع الملكية الفكرية في مصر، وفي مقدمتها بدء تشغيل الجهاز المصري للملكية الفكرية وفق هيكل تنظيمي موحد يدمج الخبرات والموارد، ويؤسس لحوكمة مؤسسية متقدمة تقوم على تكامل الإدارات، وتوحيد إجراءات العمل، وبناء ثقافة تنظيمية قائمة على الجودة والابتكار.

وأوضح  أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تشكل الإطار المرجعي لهذا التحول، وخاصة ما ورد في محورها الثالث الذي يركز على تعظيم العائد الاقتصادي للملكية الفكرية وتحويلها إلى أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن القطاع الصحي والدوائي يقعان في قلب هذا المحور لما لهما من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني والصحة العامة.

وفي هذا السياق، أشار عزمي إلى أن الجهاز أنشأ الإدارة العامة للملكية الفكرية والتنمية والتي تضم قسماً متخصصاً في الملكية الفكرية والصحة العامة، بما يعكس التزام الجهاز بتبني سياسات متوازنة تعزز الابتكار في الصناعات الدوائية والتكنولوجيات الصحية، وفي الوقت ذاته تضمن عدالة الوصول إلى الأدوية والعلاجات.

وأضاف أن الجهاز يعمل حالياً على تنفيذ خطة عمل طموحة تشمل:

إجراء دراسات سوقية لتحديد الفجوات في الوصول إلى الدواء.

دعم التصنيع الدوائي المحلي من خلال تحليل المعلومات البراءاتية واستخدام البيانات.

تعزيز التنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لضمان اتساق السياسات مع الأولويات الوطنية.

إعداد أوراق سياسات تُعرّف الممارسات المنافية للمنافسة في إطار قوانين الملكية الفكرية والتجارة، بهدف تعزيز منظومة ابتكار تنافسية وشفافة.

كما تناول الدكتور عزمي فلسفة مصر في تحقيق التوازن بين تحفيز الابتكار وضمان النفاذ العادل، مؤكداً أن الإطار القانوني المصري يستند إلى نهج تنموي يضع الملكية الفكرية في خدمة المصلحة العامة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن التشريعات المصرية تتضمن جميع المرونات التي تسمح بها اتفاقية "تريبس"

وأكد أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لبناء القدرات ونشر المعرفة بين الباحثين ورواد الأعمال والصناعة الدوائية، بما يعزز الدمج بين الإبداع والوصول ويخلق منظومة ابتكار شاملة ومستدامة.

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

وزير العمل

استمرار التقديم على 75 ألف فرصة تدريبية مجانية

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات

جهاز تنظيم إدارة المخلفات: تنفيذ ندوات توعوية حول المخاطر البيولوجية للمخلفات الخطرة

اعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي

وزيرة البيئة تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشآت الصناعية

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

