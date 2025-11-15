أشلاء على بعد 200 متر.. مقتل وإصابة 41 شخصا في انفجار بمركز شرطة بكشمير الهندية

أعلنت الشرطة مقتل تسعة أشخاص وإصابة 32 آخرين في انفجار عرضي لمخزون متفجرات مُصادرة في مركز شرطة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

انفجار في كشمير

يأتي هذا بعد أيام قليلة من انفجار سيارة مفخخة أسفر عن مقتل عدة أشخاص في دلهي، فيما وصفته الحكومة بأنه "حادث إرهابي"، بحسب ما أفادت به بي بي سي.

وقع الانفجار مساء الجمعة في مركز شرطة ناوجام، وكانت المتفجرات قد صودرت من فريد آباد في ولاية هاريانا الشمالية في وقت سابق من الأسبوع.

صرح المدير العام لشرطة المنطقة، نالين برابهات، بأن المتفجرات كانت تُرسل إلى الطب الشرعي - ولكن بسبب حادث "مؤسف للغاية" أثناء التعامل معها، انفجرت.

وأضافت الشرطة في بيان أن الانفجار كان عرضيًا، وليس هجومًا إرهابيًا.

صرح قائد الشرطة للصحفيين قائلاً: "لا داعي لأي تكهنات أخرى حول سبب هذا الحادث".

وأضاف أن مركز الشرطة تضرر بشدة جراء الانفجار، كما تأثرت المباني المجاورة.

ووفقاً لبيان صادر عن الشرطة، اشتعلت النيران في العديد من المركبات وتحولت إلى هياكل متفحمة، وتناثر الحطام في جميع أنحاء الموقع.

وقال مصدر لوكالة رويترز للأنباء: "كانت شدة الانفجار شديدة لدرجة أنه تم انتشال بعض الأشلاء من منازل مجاورة، على بُعد حوالي 100-200 متر من مركز الشرطة".

وكان معظم الضحايا من ضباط الشرطة، إلى جانب خبراء الطب الشرعي، ومصورين لمسرح الجريمة، وخياط كان برفقة الفريق.

وعبّر مانوج سينها، نائب حاكم المنطقة المعين من قبل الحكومة الهندية، عن تعازيه، وقال إنه أمر بإجراء تحقيق.