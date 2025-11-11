قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الهند: استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب انفجار سيارة أودى بحياة 18 شخصًا
أ ش أ

يواصل المحققون في الهند، اليوم /الثلاثاء/، البحث عن أسباب انفجار سيارة في قلب العاصمة الهندية /نيودلهي/، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين.


وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم، أنه لم يعلن حتى الآن عن سبب رسمي للانفجار الذي وقع مساء أمس /الاثنين/ قرب محطة مترو، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدة سيارات في منطقة القلعة الحمراء أو الحصن الأحمر بالمدينة القديمة في "دلهي".


من جانبه.. صرح وزير الداخلية الهندي "أميت شاه"، أن قوات الأمن الهندية "لا تستبعد أي احتمالات إذ من الصعب للغاية تحديد سبب الحادث حتى يتم تحليل العينات.


وقدم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، تعازيه لأسر الضحايا، وأكد أنه "يدرس الوضع" مع وزير الداخلية "أميت شاه" ومسئولين آخرين.. قائلا: "إنني أتقدم بأحر التعازي لمن فقدوا أحباءهم في انفجار دلهي، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".


وقال نائب رئيس الإطفاء في الهند "إيه كيه مالك": إن "المعلومات التي تلقيناها من السلطات في مستشفى "LNJP" تشير إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين حتى الآن".


يذكر أن "الحصن الأحمر"، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، يعد معلما بارزا في العاصمة الهندية. ويظهر على الأوراق النقدية، ومن فوق أسواره يخاطب رؤساء الوزراء الأمة في يوم الاستقلال.

