نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
إنفجار في مركز شرطة جامو وكشمير بالهند.. مصرع7 أشخاص وإصابة27 أخرين
عمرو سلامة: 70% من فيلم الشيخ جاكسون مأخوذ من حياتي الشخصية
أخبار العالم

إنفجار في مركز شرطة جامو وكشمير بالهند.. مصرع7 أشخاص وإصابة27 أخرين

إنفجار عبوة ناسفة -أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز بمقتل 7 أشخاص وإصابة 27 أخرين جراء إنفجار عبوات ناسفة مُصادرة في مركز شرطة جامو وكشمير بالهند.

يأتي ذلك فيما  يواصل المحققون في الهند ، البحث عن أسباب انفجار سيارة في قلب العاصمة الهندية نيودلهي، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم، أنه لم يعلن حتى الآن عن سبب رسمي للانفجار الذي وقع  قرب محطة مترو، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدة سيارات في منطقة القلعة الحمراء أو الحصن الأحمر بالمدينة القديمة في "دلهي".

من جانبه ؛ صرح وزير الداخلية الهندي "أميت شاه"، أن قوات الأمن الهندية "لا تستبعد أي احتمالات إذ من الصعب للغاية تحديد سبب الحادث حتى يتم تحليل العينات.

وقدم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا أنه "يدرس الوضع" مع وزير الداخلية "أميت شاه" ومسئولين آخرين.. قائلا: "إنني أتقدم بأحر التعازي لمن فقدوا أحباءهم في انفجار دلهي، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وقال نائب رئيس الإطفاء في الهند "إيه كيه مالك": إن "المعلومات التي تلقيناها من السلطات في مستشفى "LNJP" تشير إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 19 آخرين حتى الآن".

يذكر أن "الحصن الأحمر"، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، يعد معلما بارزا في العاصمة الهندية. ويظهر على الأوراق النقدية، ومن فوق أسواره يخاطب رؤساء الوزراء الأمة في يوم الاستقلال.

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الثور
