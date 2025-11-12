البترول: مباحثات مصرية هندية في مجالات الغاز والتعدين والبتروكيماويات

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، وسوريش ريدي، السفير الهندي في القاهرة، ووفدًا تجاريًا من ممثلي الشركات الهندية، فرص التعاون وإقامة استثمارات مشتركة في صناعات البتروكيماويات والتعدين.



وأوضحت وزارة البترول اليوم في بيان لها، أن بدوي استعرض مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، لا سيما بعد إطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في أكتوبر الماضي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان.



وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة، من خلال إنشاء مصانع جديدة لتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن ذلك يفتح آفاقًا إضافية للتبادل التجاري مع الهند.

تأسيس مجموعة من الشركات

وفي سياق آخر، أكد الوزير على إمكانية تأسيس مجموعة من الشركات للاستثمار في مجالات كافة العمل البترولي والتعديني؛ بدءًا من البحث عن الخام، مرورًا بالتصنيع، والتصدير للسوق الهندي والأوروبي والإفريقي.



من جانبه، أكد الوزير الهندي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات، وخاصةً مجال البتروكيماويات والأسمدة الفوسفاتية، في ظل مساعي الهند لضمان الأمن الغذائي، مشيرًا إلى اعتزام الشركات الهندية زيادة التعاون مع شركات قطاع البترول المصري في تلك المجالات، وبحث مجالات تعاون إضافية.

ضخ استثمارات

بدوره، لفت السفير الهندي إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ورغبة بلاده في تعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية، في ظل تواجد عشرات الشركات الهندية التي تعمل في مصر، وأن الوفد الهندي يتطلع إلى إبرام اتفاقيات تعاون طويلة الأجل.

وأشاد ممثلو الشركات الهندية بالتغيرات التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر مؤخرًا، خصوصًا قطاعي التعدين والغاز، وأبدوا رغبتهم في ضخ استثمارات مباشرة بهما.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين؛ لبحث سبل تعميق التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

