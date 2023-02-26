تمثل قاعدة عريضة.. هناء الهلالي: التنمية الاقتصادية تهتم بخلق فرص العمل |فيديو

قالت هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأي دولة تتمثل في كونها أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متابعًة أن التنمية الاقتصادية تهتم بخلق فرص العمل، فيما تركز التنمية الاجتماعية على مكافحة الفقر الذي يعّد الهدف الأول للتنمية المستدامة.

وأكدت هناء الهلالي، خلال لقائها مع الإعلامي إسماعيل حماد، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي عماد أي حكومة في إدارة الأزمات الاقتصادية ودعم الحكومات، كونها تمثل قاعدة عريضة من أي مجتمع.

وأشارت إلى الدور الهام لتلك المشروعات خلال أزمة "كوفيد 19" وما صاحبها من زيادة الاعتماد على التسويق الإلكتروني للمنتجات، وكذلك أثناء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى توقف سلاسل الإمداد.

وأوضحت العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن التحديات تواجه المشروعات الصغيرة في جميع الأوقات ليس في أوقات الأزمات فقط، مشيرًة إلى أن الاتجاه نحو التحول الرقمي واستخدام القنوات الإلكترونية زاد أثناء الجائحة وبعدها، بالإضافة إلى العمل من المنزل، الذي له جانب إيجابي من ناحية توفير النفقات للمؤسسات والعاملين بها.