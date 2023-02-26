أبرز فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية في المحافظات اليوم الأحد

نظم حزب مستقبل وطن اليوم الأحد، الموافق 26 فبراير 2023 عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين ، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين ، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القليوبية،

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض الأسرة المصرية لبيع كافة احتياجات الأسرة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، في مدينة العبور، ضمن مبادرة "إحنا معاكى"، وأيضا تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، ويشمل المعرض كافة السلع الغذائية والرمضانية "ياميش رمضان"، والأدوات المنزلية، والمفروشات، وجهاز العرائس، وسجاد، وملابس، وأحذية، وغيرها بخصومات وتخفيضات كبيرة للمواطنين.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة كافة التخصصات الطبية، في قرية أسنيت بمركز ومدينة كفر شكر، وتضمنت القافلة تخصصات متعددة منها "أطفال، عظام، باطنة، جراحة عامة، جلدية، أنف وأذن، أسنان"، بالإضافة إلي إجراء التحاليل الطبية بالمجان، كما قدم العلاج للحالات المحتاجة وجميع المرضي بالمجان، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

وفى محافظة الوادى الجديد،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في مستشفي باريس المركزي، ووقعت الكشف الطبي علي 655 مواطن من أهالي المركز، وتضمنت تخصصات متعددة منها "باطنة، جلدية، أنف وأذن، نساء وتوليد، أسنان، عظام، أطفال"، بالإضافة إلي إجراء تحاليل الضغط والسكر لكل المترددين علي المستشفى، وقدمت القافلة الطبية العلاج بالمجان للحالات المحتاجة.

وفى محافظة المنيا،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قوافل طبية مجانية، في ثلاث مراكز وهم "بندر ملوى، أبو قرقاص، بني مزار"، شاملين عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وجاءت القافلة الأولي في "بندر ملوي"، حيث تمكنت من الكشف علي 243 حالة، وفي "أبو قرقاص" تمكنت من الكشف علي 300 حالة، وفي "بني مزار" وقعت الكشف علي 255 حالة، وتضمنت القوافل الطبية تخصصات متعددة منها "باطنة، أطفال، عظام، نساء، جلدية"، بالإضافة إلي إجراء التحاليل الطبية وعمل نظارات طبية وتحويل حالات لإجراءات عمليات علي نفقة الدولة، وشهدت القوافل الطبية إقبالاً كثيفا من المواطنين.

وفى محافظة المنوفية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، للمواطنين في قرية صرارة بمدينة أشمون، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وتضمنت تخصصات متعددة منها "باطنة، عظام، أنف وأذن، أطفال، قلب، تغذية علاجية، علاج طبيعي"، بالإضافة إلي إجراء التحاليل الطبية الشاملة، ووقعت القافلة الطبية الكشف علي 520 حالة في جميع التخصصات، والتي شهدت إقبالاً واستسحان وقبول الأهالي وسط حضور كثيف من أهالي القرية.

وفى محافظة الغربية،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم القافلة الطبية المجانية، الشاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية طليمة بمركز سمنود، وتضمنت القافلة الطبية 17 تخصصاً لإجراء الكشف والطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحاليل بالمجان، وذلك علي مدار يومين، وقدمت القافلة الكشف علي 1751 حالة من أبناء القرية، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية عن دور المجتمع في مواجهة خطاب العنف والكراهية علي وسائل التواصل الاجتماعي، في مركز طنطا، وتناولت الندوة عرض آليات مواجهة ومكافحة خطاب العنف والكراهية علي وسائل التواصل الإجتماعي ومنها نشر التوعية المعتدلة الوسطية والمنظمة من قبل أشخاص مؤثرين ومشاهير وصفحات معروفة و إجراء مسابقات من قبل هيئات مهتمة للصفحات الأكثر إيجابية، ولصناع المحتوى الهادف، وأصحاب الكلمة الطيبة.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الأوائل الفائزين في مسابقة مستر ماس، علي مستوي قطاع الدلتا بمركز السنطة، وذلك في إطار اهتمام بدعم الموهوبين والمتميزين وخلق عقليات تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وبدأ الحفل بالسلام الوطنى ثم القرآن الكريم، وفي نهاية الحفل، كرم الأطفال الفائزين بالمسابقة والحاصلين علي المراكز الأولي علي مستوي قطاع الدلتا والمعلمين والقائمين علي برنامج المسابقة، وإهدائهم شهادات تقدير ودروع وهدايا عينيه لموهوبتهم وتميزهم، حيث استهدفت المسابقة حل 200 مسألة في عشر دقائق فقط.