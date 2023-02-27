أخبار الحوادث.. هنا يقضي مرتضى منصور عقوبة الحبس.. كيفية عمل فيش جنائي2023

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

هل يحق لـ مرتضى منصور قضاء فترة العقوبة خارج السجن؟|محامية توضح

المستشار مرتضى منصور

"بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه شهراً بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي".

كلمات مسمومة قتلتها.. تفاصيل مأساة رودينا ضحية التنمر في مدرسة فيصل.. صور

تصدر اسم "رودينا أسامة" مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد وفاتها بسبب تعرضها للتنمر من بعض زميلاتها داخل مدرسة "دار الحنان" في منطقة فيصل.

تجري الجهات المختصة تحقيقاتها حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه بعدما فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا إداريا داخل المدرسة لسماع أقوال الطالبات زميلات "رودينا" حول ما حدث معها من تصرفات مسيئة ادت لاصابتها بتوقف في عضلة القلب.

هربت من قسوة زوجها إلى الموت.. سيدة تنهي حياتها في ترعة بالبدرشين

أنهت سيدة حياتها بعدما قفزت في ترعة بالبدرشين هربا من خلافاتها مع زوجها وقسوته وتعديه الدائم عليها بالضرب ما دفعها للتخلص من حياتها نهائيا.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة سيدة طافية على سطح المياه في ترعة بمدينة البدرشين، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بالانتقال الى مسرح الواقعة لبيان ملابساتها وتبين من التحريات أن مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من مستشفى البدرشين المركزي باستقبال جثة ثلاثينية إثر ادعاء غرق بإحدى الترع.

هتحتاجه للتقديم على شغل.. كيفية عمل فيش جنائي 2023

أتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها علي الإنترنت عمل فيش جنائي 2023 أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبية" ممكين أو أونلاين، أو من اقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

إنفاذا للقانون واحتراما لأحكام القضاء، سلم المستشار مرتضى منصور نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن شهرا، وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه، وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر.