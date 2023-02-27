عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. هنا يقضي مرتضى منصور عقوبة الحبس.. كيفية عمل فيش جنائي2023

مرتضى منصور
مرتضى منصور

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي : 

هل يحق لـ مرتضى منصور قضاء فترة العقوبة خارج السجن؟|محامية توضح 

المستشار مرتضى منصور

"بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه شهراً بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي".

 

كلمات مسمومة قتلتها.. تفاصيل مأساة رودينا ضحية التنمر في مدرسة فيصل.. صور

 

تصدر اسم "رودينا أسامة" مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد وفاتها بسبب تعرضها للتنمر من بعض زميلاتها داخل مدرسة "دار الحنان" في منطقة فيصل. 

تجري الجهات المختصة تحقيقاتها حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه بعدما فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا إداريا داخل المدرسة لسماع أقوال الطالبات زميلات "رودينا" حول ما حدث معها من تصرفات مسيئة ادت لاصابتها بتوقف في عضلة القلب. 

 

هربت من قسوة زوجها إلى الموت.. سيدة تنهي حياتها في ترعة بالبدرشين

 

أنهت سيدة حياتها بعدما قفزت في ترعة بالبدرشين هربا من خلافاتها مع زوجها وقسوته وتعديه الدائم عليها بالضرب ما دفعها للتخلص من حياتها نهائيا. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة سيدة طافية على سطح المياه في ترعة بمدينة البدرشين، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بالانتقال الى مسرح الواقعة لبيان ملابساتها وتبين من التحريات أن مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من مستشفى البدرشين المركزي باستقبال جثة ثلاثينية إثر ادعاء غرق بإحدى الترع.

 

 

هتحتاجه للتقديم على شغل.. كيفية عمل فيش جنائي 2023

 

أتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها علي الإنترنت عمل فيش جنائي 2023 أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبية" ممكين أو أونلاين، أو من اقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.

 

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

 

إنفاذا للقانون واحتراما لأحكام القضاء، سلم المستشار مرتضى منصور نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن شهرا، وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه، وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر.

مرتضى منصور اخبار مرتضي منصور استقبال مرتضي منصور القبض علي مرتضي منصور أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

موضوعات متعلقة

فنان شهير ينجو من الموت بأعجوبة

الداخلية في يوم .. حملات مرورية مكبرة .. سقوط ضابط شرطة مزيف

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة لتعيين معاون نيابة دفعة 2022 | تفاصيل

أخبار الحوادث| قرار عاجل بشأن واقعة التعدي على مريض سرطان في حلمية الزيتون.. حكاية قاتل زوجته في دار السلام

نشرة الحوادث.. مفاجأة في قضية مقبرة بنى سويف الأثرية الوهمية.. تفاصيل التقديم بمعهد معاوني الأمن

نشرة الحوادث.. حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته.. طرق إزالة الأحكام الجنائية من سجل الداخلية

نشرة الأخبار.. موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. تشكيل الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي .. زوج يفقأ عين زوجته في المحلة .. حكاية الجراح المتزوج من 4 سيدات.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذا التصرف

نصائح هامة لمنع اختراق بيانات الهاتف.. خبير تكنولوجي يوضح

ترشيحاتنا

ياسمين عز على الهواء: افرحوا يا رجال يلا وهيصوا رمضان اهو نور فوانيسه

شاهد عمرو اديب بيشرب شوربة الفراخ البرازيلي.. يا الهي شُلت يداي |فيديو

بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

قرار لا رجعة فيه.. كولر يحسم الجدل حول معاقبة لاعبي الأهلي

دعاء ليلة 7 من شهر شعبان.. 22 كلمة توقظك على فرج مذهل

أخبار الحوادث.. هنا يقضي مرتضى منصور عقوبة الحبس.. كيفية عمل فيش جنائي2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف ترك «الرجل المعجزة» المسلم بصماته على قارة كاملة

تكشف عن أنوثتها .. سارة سلامة تثير ضجة في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة.. بعد أزمة حواجبها.. صور وضعت منى زكي في مأزق وحذاء هيفاء وهبي يضعها في مرمى الانتقادات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية؟

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ