كارتيرون: إمام عاشور "بيضيع وقته" في الدوري الدنماركي

انتقد باتريس كارتيرون خطوة احتراف إمام عاشور في الدوري الدنماركي مشددا على أن تلك الخطوة تسببت في إحباطه.

قال كارتيرون في تصريحاته عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتذكر أن إمام عاشور كان يتعرض لبعض الانتقادات بشأن مستواه في بدايته مع الزمالك، لكن عندما حصل على فرصته بشكل كامل، ظهر بشكل مميز".

وعن انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي قال: "أنا محبط بسبب ذلك، مع كامل الاحترام للدوري الدنماركي، لكن هو ليس دوري قوي بالنسبة لي، وتوقعت بأن يحترف في نادي أفضل من نادي ميتلاند في أوروبا، مثل الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي".

وواصل: "أشعر بأن إمام عاشور سيهدر وقته في الدوري الدنماركي، وبالنسبة لي إمام متميز جدا، وأتمنى أن أراه في دوري أفضل".

واختتم: "إذا كان يريد أن يتطور كان عليه أن ينافس في دوري أفضل من الدوري الدنماركي".