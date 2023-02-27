عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم هيروين وحشيش

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهم هيروين وحشيش

وكان ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي ٣ أشخاص عثر بحوزتهم علي هيروين وحشيش ، وتولت النيابة التحقيق .

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تمكنت من ضبط ٣ أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام أول حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم ، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جرام و3 هاتف محمول ومبلغ مالى .

 

,بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هيروين مديرية امن القاهرة مخدر الهيروين مخدر الحشيش أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

هل يحق لـ مرتضى منصور قضاء فترة العقوبة خارج السجن؟|محامية توضح 

السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بحيازة المخدرات بمدينة نصر

في قضية صيدلي حلوان.. محامي الضحية: زوجته "مشيها بطال".. والدفاع: موكلتي “شريفة عفيفة” والواقعة من صنع الشيطان

تغريم شخص 5 آلاف جنيه بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الاهرام

قرار رسمي في محاكمة المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

دفاع المتهمة في قضية صيدلي حلوان: المتهمون حاولوا الصلح بينهما ولكن فشلوا

من صنيع الشيطان.. محامي المتهمين في قضية تعذيب صيدلي حلوان يفجر مفاجأة عن الزوجة

طعن في شرفها أمام الجميع..محامي المتهمة في واقعة صيدلي حلوان يدافع عن موكلته

ترشيحاتنا

بث مباشر.. الإمارات تستعد لإطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء

بعد إصابة لاعبة رياضية شهيرة.. تحذير من حمي البحر المتوسط ودمور العضلات.

حسن شاكوش: بقيت أقرف من التيك توك بسبب الأشكال اللي عليه .. ڤيديو

حقوق القاهرة تنظم ندوة لحماية البيانات الشخصية للوقاية من التهديد والابتزاز الإلكتروني

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

بادروا بالأعمال سبعا.. علي جمعة يوضح فضل 5 عبادات في نهار شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ