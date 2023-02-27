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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط 3 مسيرات.. بيان عاجل من القوات المسلحة الأوكرانية بشأن انفجارات كييف

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، أن هجوم جوي بـ طائرات مسيرة يستهدف العاصمة كييف والدفاعات الجوية تتعامل معه في الوقت الحالي.

بينما قالت قيادة عمليات شمال أوكرانيا، إنه تم إسقاط 3 طائرات انتحارية مسيرة روسية في سماء العاصمة كييف.

وكانت قد أفادت وسائل إعلامية، أن صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد سماع أصوات انفجارات في أجواء المدينة والسلطات تدعو المواطنين للنزول إلى الملاجئ.

ومن جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن أصوات الانفجارات في كييف ناتجة عن إسقاط أهداف في سماء العاصمة، كما لفتت إلى أن القوات الأوكرانية تحاول إسقاط أجسام غريبة في سماء كييف.

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وعلى جانب آخر، أشارت وسائل إعلام أوكراني، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة إيرانية الصنع في إقليم تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا وتقول إن بعضها مازال في أجواء المدينة.

كما أعلنت أفادت وسائل الإعلام، عن انفجارات في الضفة الشرقية لنهر دنيبرو بالعاصمة كييف يرجح أنها بسبب الدفاعات الجوية.

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