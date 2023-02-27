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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرات إيرانية.. بيان عاجل من الرئاسة الأوكرانية بشأن انفجارات بسماء كييف

الدفاعات الجوية -
الدفاعات الجوية - أرشيفية

أفادت وسائل إعلامية، أن صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد سماع أصوات انفجارات في أجواء المدينة والسلطات تدعو المواطنين للنزول إلى الملاجئ.

 

ومن جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن أصوات الانفجارات في كييف ناتجة عن إسقاط أهداف في سماء العاصمة، كما لفتت إلى أن القوات الأوكرانية تحاول إسقاط أجسام غريبة في سماء كييف.

 

وعلى جانب آخر، أشارت وسائل إعلام أوكراني، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة إيرانية الصنع في إقليم تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا وتقول إن بعضها مازال في أجواء المدينة.

 

كما أعلنت أفادت وسائل الإعلام، عن انفجارات في الضفة الشرقية لنهر دنيبرو بالعاصمة كييف يرجح أنها بسبب الدفاعات الجوية.

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