محافظ جنوب سيناء: استضافة مصر للمؤتمرات الدولية تثبت قدرتها على تأمين الأحداث العالمية

أكد محافظ جنوب سيناء خالد مبارك اليوم /الأربعاء/، أن المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانكوساي)، والذى يشارك به أكثر من 140 دولة وأكثر من 190 جهة رقابية وعالمية، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ، يثبت قدرة مصر على تأمين الأحداث العالمية ويعزز مكانتها السياحية وتصديرها لمشهد حقيقي لروعة وجمال مدينة شرم الشيخ أرض السلام.



وقال المحافظ - في تصريحات خاصة لقناة "النيل" للأخبار، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمدينة شرم الشيخ - :"إن تعزيز التصنيف السياحي لمدينة شرم الشيخ يتضمن استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية المختلفة، لتتبوأ مصر مكانة عالمية وتصدر منتجا سياحيا مميزا وفقا لمعايير الدولة، بنسب إشغال تجاوزت 100%".



وأضاف أن مصر ستقدم خلال المؤتمر تجربة الذكاء الاصطناعي بمجال الرقابة المالية، بالإضافة إلى عرض تجربتها في إرساء ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، بما يجعل التجربة المصرية نموذجا يحتذى به دوليا.



وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن مؤتمر السلام الذي عقد في مدينة شرم الشيخ برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أضاف للمدينة قيمة جديدة، وثقلا دوليا، لافتا إلى أن مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بجهود واستعدادات جبارة ما يدل على أن مصر دولة قوية قادرة على إدارة كافة الأحداث العالمية بقدرة عالية وتميز ومعايير دولية.



وأوضح أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة وفقا لرؤية مصر 2030 بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة في محافظة جنوب سيناء، لتعزيز التصنيف السياحي للمحافظة، من خلال المؤتمرات والرحلات السياحية والبحرية والسياحة الدينية والترفيهية.