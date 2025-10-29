نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد حي شمال الغردقة لمتابعة ملفات التصالح والتقنين

أجرت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، زيارة ميدانية إلى حي شمال الغردقة، وكان في استقبالها اللواء محمد سليم رئيس الحي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بجميع مدن المحافظة.

وخلال الزيارة، تفقدت نائب المحافظ المركز التكنولوجي بالحي لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، كما اطلعت على أعمال إدارة أملاك الدولة لمراجعة ملفات التقنين ووضع اليد.

وأكدت ماجدة حنا على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملفات التقنين والتصالح، وتحسين نسب الإنجاز، مشددة على أهمية التعاون بين الإدارات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي.

كما وجهت بضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية استكمال الإجراءات وسداد مستحقات الدولة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق العامة وتحقيق الصالح العام.

واختُتمت الزيارة بعقد اجتماع موسّع بمكتب رئيس الحي، بحضور رئيس قسم أملاك الدولة ومهندسي الإدارة الهندسية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل واستعراض ما تم إنجازه من ملفات خلال الفترة الماضية.