بـ بوسترات جديدة.. روبي تروج لـ حضرة العمدة

روجت الفنانة روبي، لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “حضرة العمدة” ويعرض في رمضان القادم.

نشرت روبي، عدد من البوسترات الجماعية لأبطال العمل، وعلقت قائلة: “ان شاء الله هتشوفوا مسلسل حضرة العمدة في رمضان ٢٠٢٣ وكل سنة وانتوا طيبين”.

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ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل “حضرة العمدة” بوسترات خاصة بأبطال العمل، كان من بينهم نهلة سلامة، ومحمد محمود عبد العزيز.

كتب الفنان محمد محمود عبد العزيز، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “سعيد جدًا بوجودي بين كل هؤلاء النجوم أمام الكاميرا وخلفها، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب حضراتكم إن شاء الله، ودعواتكم”.

تواصل روبي تصوير مسلسلها حضرة العمدة، المقرر أن تشارك به فى موسم رمضان المقبل 2023، والذى يشارك فى بطولته النجوم؛ سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.