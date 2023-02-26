دراما رمضان 2023 .. إدوارد يروج لـ مسلسل حضرة العمدة

روج الفنان إدوارد لـ مسلسله الجديد “حضرة العمدة” والذي سيعرض في السباق الرمضاني القادم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك إدوارد متابعيه البوستر التشويقي للمسلسل، وكتب: "حضرة العمدة رمضان 2023".

وفي هذا الإطار،تواصل روبى تصوير مسلسلها حضرة العمدة، المقرر أن تشارك به فى موسم رمضان المقبل 2023، والذى يشارك فى بطولته النجوم؛ سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين