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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميًا.. شركة روسية تعلن تعليق تداول العملات الأجنبية في البلاد

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة تينكوف الروسية للاستثمار، اليوم الأثنين، تعلق التداول في الأوراق المالية الأجنبية، حسبما ذكرت الشركة على ‏‏قناة التليجرام الخاصة بها، وفقا لوكالة تاس الروسية.

و‏تقوم شركة تينكوف للاستثمار بنقل الأوراق المالية الأجنبية المتداولة في البورصة الروسية إلى شركة لا تغطيها العقوبات، حيث قالت الشركة: "نحن ننقل الأصول إلى شركة جديد لا تخضع للعقوبات الغربية على التداول في الأوراق المالية الأجنبية".

ولفتت الشركة إلى أن جميع الوظائف المالية ستكون متاحة في تطبيق الهاتف المحمول كما كان من قبل.‏

‏وأضافت الشركة، أنه من المتوقع أن تستمر عملية النقل لمدة 1-3 أسابيع لتجنب خطر العقوبات ومن أجل القيام بجميع الأنشطة المطلوبة للتحويل.

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وفي وقت سابق، كان قد أعلن الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من العقوبات التي تستهدف 87 مواطنا روسيا و 34 كيانا بسبب الصراع في أوكرانيا.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للكيانات المدرجة في القائمة السوداء إلى 205 ، بينما يواجه 1،473 شخصًا حظر السفر وتجميد الأصول في إطار الجولة الجديدة من القيود التي يأمل الاتحاد الأوروبي أن تزيد الضغط على البلاد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان 'اليوم نستهدف 121 فردًا وكيانًا ... بمن فيهم المسؤولون عن الأنشطة العسكرية والقرارات السياسية الذين يلوثون الفضاء العام بمعلومات مضللة وروايات خبيثة'.

على المستوى السياسي والمؤسسي ، عيّن المجلس 19 نائب وزير وعددًا من مسؤولي الحكومة الروسية ، بما في ذلك رؤساء الوكالات الفيدرالية وأربعة نواب وحملة الجبهة الشعبية لعموم روسيا.

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