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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: العقوبات الأوروبية الجديدة تضر بالتجارة الدولية

صدى البلد

أكدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي أن حظر الاتحاد مرور البضائع منه وإليه عبر أراضي روسيا، سيضرّ بالتجارة الدولية، أكثر مما سيؤثر في روسيا نفسها.

وقالت البعثة: "أدرج الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات الجديدة حظر عبور عدد من البضائع الأراضي الروسية لأول مرة.. وهذا ليس أكثر من محاولة للضغط على العلاقات التجارية لدول ثالثة".

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وأضافت: "مثل هذه الإجراءات لا تضر روسيا فقط، ولكن التجارة الدولية ككل، حيث تخلق عقبات مصطنعة على طرق التجارة المستخدمة على مر السنين".

الضغط على روسيا

وتعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على روسيا إلى حين ما وصفه بـ"تحرير أوكرانيا"، مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، يوم السبت، بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لبدء العمليات العسكرية الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر تويتر "لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق، إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها"، مضيفة أن التكتل يزيد الضغط على من يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".

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وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقال في بيان: "سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا من العدوان الروسي"، الذي وصفه بـ"الوحشي".

وأضاف بوريل أن العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفي وحصول موسكو على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية والتقنيات المتقدمة.

وتضيف الحزمة إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية في ساحة المعركة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات المروحية، وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية.

 

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