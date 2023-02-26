روسيا: سويسرا فقدت وضعها المحايد ونرفض وساطتها في حل الأزمة الأوكرانية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، سويسرا بأنها "فقدت وضعها المحايد"، ولا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية.

قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، تعليقا على عرض برن الوساطة، السبت، إن "سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطا".

وأضافت أنه "من جانبنا، نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا من جانب الغرب، لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية".

وكان وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، قد أعلن - مؤخرا - عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية.