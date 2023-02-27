عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتقديم التعازي والمساندة.. سامح شكري ينطلق في زيارة إلى سوريا وتركيا

سامح شكري يذهب إلى
سامح شكري يذهب إلى سوريا وتركيا

يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وتقديم التضامن مع كلا الشعبين.

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على تويتر، قائلا: "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية …وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة".

وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، بأن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه صباح غداً، إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقاءها.

سوريا تركيا وزير الخارجية سامح شكري الزلزال ضحايا الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

بعد زلزال تركيا وسوريا.. عضو التنسيقية يوضح حقيقة التأثير على المباني

أخبار التعليم| بعد دمار تركيا.. البحوث الفلكية تزف خبرا مهما وتكشف سبب الزلازل.. تدريب 50 ألف معلم وموجه على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد دمار تركيا| البحوث الفلكية تزف خبر هام وتكشف سبب الزلازل

بسبب زلازل تركيا الأخيرة .. أجسام تتحرك في الفضاء تهدد الأرض "فيديوجراف"

البحرين ترسل الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية إلى ضحايا زلزال تركيا

الزلزال المدمر.. تركيا تعتقل 188 مقاولا بسبب انهيار المباني السكنية

ترشيحاتنا

تغيرات غامضة.. الدفاعات الجوية الروسية تنتقل إلى قيادة القوة الفضائية

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه 280 جنيهًا

سيد معوض يهاجم لاعبي الأهلي ويؤكد: صن داونز فريق شرس هجوميًا

بأسعار أقل من 50%.. تعرف على مشروع صيدليات الغلابة في الهند لمحاربة غلاء الأدوية

بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد يضرب محافظة هامة في تركيا

دعم الوقود وصل إلي 66 مليار جنيه وقفز 290% خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ