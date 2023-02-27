لتقديم التعازي والمساندة.. سامح شكري ينطلق في زيارة إلى سوريا وتركيا

يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وتقديم التضامن مع كلا الشعبين.

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على تويتر، قائلا: "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية …وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة".

وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، بأن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه صباح غداً، إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقاءها.