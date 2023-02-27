ميدو: هؤلاء الأشخاص وراء تسريب عقود الزمالك

علق أحمد حسام ميدو، على تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتحديدا عقود اللاعبين: مصطفى شلبي، ونبيل عماد “دونجا”.

قال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “اللاعيبة اللي اتسربت عقودهم في الزمالك، متنقيين بالاسم، وموضوع تسريب عقود اللاعيبة يهد أي فريق، واللاعيبة دي محتاجة الدعم، وزيدان أول 6 شهور في يوفنتوس كانوا عايزين يمشوه ومش بقارن، لكن بوضح إن أي لاعب محتاج فترة انسجام”.

مؤامرة ضد الزمالك

أضاف: “لما عقود لاعيبة الزمالك تتسرب في التوقيت ده، تعرف إن في مؤامرة مُنظمة من أجل إخلال التوازن بنادي الزمالك”.

وواصل: “تسريب عقود لاعيبة الزمالك، وأبصملكم بالعشرة، جاي من ناس تنتمي لنادي الزمالك، وعمري ما دخلت انتخابات نادي الزمالك ولا هدخلها، لكن أنا هحارب أي بني آدم هيستغل مشهد معين للعودة إلى الأضواء مرة أخرى على حساب نادي الزمالك”.

واختتم: “الزمالك بيمر بأزمة كبيرة، وكل من ينتمي لنادي الزمالك لازم يضع خلافاته مع أي شخص على جنب، لحد النادي ما يوصل لبر الأمان، وبعد كدة اعمل اللي انت عايزه في لعبة الانتخابات”.