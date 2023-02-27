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الإشراف العام
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محافظات

انطلاق أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب في محافظات القناة

صدى البلد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، انطلاق حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب في محافظات " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، من الحشائش العالقة والمخلفات من "الترعة" تنفيذ الخطة الدورية للشركة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إن عمليات تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ للحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وذلك الإنتاج كوب نظيف طبقا للمواصفات القياسية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة، من مختلف المناطق، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.

ومن جانبه ناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة داخل المجارى المائية، مما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة في أعمال التنقية والتي تؤثر بالسلب أيضا على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات الخاصة بالمحطات والتى تقوم بسحب المياه من الترعة، وأن هدف الشركة الأول هو توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فوراً وتم إصلاحها في وقت قياسي، وفى فتره زمنية وجيزة، منها أصلاح كسر مفاجئ قطر 9 بوصة بقرية الإبطال، وإصلاح كسر 4 بوصة علي طريق القنطرة شرق الرئيسي المغذي لقرية الإبطال، وإصلاح كسر في خط 4 بوصة بقرية الأمل.

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