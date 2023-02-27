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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يلتقي الرئيس السوري.. والأسد يشكر مصر على حسن استضافة اللاجئين

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وزير الخارجية سامح شكري الذي يزور دمشق تعبيرًا عن التضامن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير.

ونشرت وزارة الخارجية على حسابها بموقع “تويتر” صورًا للقاء شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد، وأوضحت أنه "عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، يعقد سامح شكرى جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية".

ولفتت إلى أن شكري نقل "رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر".

وأضافت أن الرئيس بشار الأسد شكر مصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، استقبل نظيره شكري صباح اليوم الاثنين في مطار دمشق الدولي.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر 6 فبراير الجاري، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين في البلدين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
 

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