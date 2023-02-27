غير متوقع.. نوع شائع من الأدوية يقلل الإصابة بسرطان المبيض

أظهر تحليل البيانات من اثنين من اتحادات سرطان المبيض أن الاستخدام المتكرر للأسبرين كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 13٪ في خطر الإصابة بسرطان المبيض.

ولوحظ انخفاض مماثل في مخاطر سرطان المبيض المصلي عالي الدرجة ، وهو النوع الأكثر شيوعًا وأحد أكثر الأنواع النسيجية فتكًا ، وهو أمر مهم لأن معظم عوامل الخطر المحددة ترتبط ارتباطًا ضعيفًا بسرطان المبيض المصلي عالي الدرجة.

وكان اتساق استخدام الأسبرين المتكرر وترابط سرطان المبيض عبر مجموعات التحكم في الحالة الفردية ومجموعات الدراسة الجماعية ملحوظًا ويوفر الدعم للتأثير المفيد لاستخدام الأسبرين المتكرر على مخاطر الإصابة بسرطان المبيض.

وكتب المؤلفون في الخلفية أن مجموعة متزايدة من الأدلة تدعم دور الأسبرين في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض.

المصدر esmo