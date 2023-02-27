الحكومة: سعر القطن انخفض واشترينا 48 ألف قنطار من المزارعين

شدد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة ضم القطن لمنظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلي أن الفلاح في مصر يعانى بسبب زراعة القطن، وعدم حصوله على السعر المناسب لبيع المحصول جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ، بحضور وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت.

طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة ضم محصول القطن للزراعات التعاقدية حتى يتم حل مشكلة الفلاحين وتحفيزهم على الإقبال علي زراعة القطن.

وقال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، إن عملية بيع القطن تتم من خلال مزاد وهو نظام متبع في مصر حاليا، حيث تقوم لجنة بمتابعة السعر العالمى، وتقدر السعر المحلى وفقا لفارق العملة، موضحا أن سعر القطن انخفض مؤخرا كما أن كثير من التجار كانوا يشترون القطن لتصديره وحينما انخفض سعره قل الاقبال علي شرائه من الفلاحين.

وأشار إلى أن الوزارة تدخلت لشراء القطن ولدينا 48 ألف قنطار قطن تم شراءهم من الفلاحين، كما أن هذا التدخل ليس دورنا لكننا تدخلنا هنا لنحمى الفلاح ونساعده في بيع محصوله، ولفت إلي أن القطن لم يدخل في الزراعات التعاقدية حتى الآن لكننا طلبنا ذلك وتم زراعة 1200 فدان للقطن في العوينات.

وقال إن هناك أربع أنواع من القطن قصير التيلة، حيث يوجد نوع تم تطويره في وزارة الزراعة، ونوع آخر من البذور من تركيا ونوعين من اليونان.