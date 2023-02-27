رسميا.. بريطانيا تتم خروجها من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول آيرلندا الشمالية

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصيغة نهائية لبروتوكويل آيرلندا الشمالية.

وكان قد التقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة جديدة لترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتخذت المفاوضات المتوقفة أكثر من عام وسط تصاعد بين لندن وبروكسل بشأن إصلاح جزء من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لعام 2020 على وشك الانتهاء على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان أي اتفاق سيذهب بعيدًا بما يكفي لإرضاء النقاد في بريطانيا، وأيرلندا الشمالية، وفقاً لما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال بيان مشترك صدر يوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية اتفقا على مواصلة عملهما شخصيا للتوصل إلى حلول عملية مشتركة لمجموعة التحديات المعقدة المتعلقة بالبروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية.

وكانت قد أفادت تقارير إعلامية عالمية، بأنه من المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالملك تشارلز ملك بريطانيا في قلعة وندسور خلال زيارتها لبريطانيا، اليوم الاثنين، لإنهاء المحادثات مع الحكومة البريطانية بشأن اتفاق جديد بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستجري فون دير لاين محادثات مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، وبعد ذلك من المتوقع أن يعلنوا عن شروط تجارية جديدة لحل القضايا المتعلقة بالمقاطعة البريطانية.

كانت هناك انتقادات مفادها أن الملك، الذي لا يُفترض دستوريا أن يشارك في الشؤون السياسية، قد تم سحبه إلى مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل الحكومة إذا ظهر أنه يؤيد أي صفقة من خلال الموافقة على مقابلة رئيس المفوضية الأوروبية.