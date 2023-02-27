اشتروا يا مصريين الفراخ رخصت.. مفاجأت سارة للمواطنين قبل رمضان

يهتم الشعب المصري بمتابعة أسعار الدواجن، بعد تدخل الدولة من أجل إحداث حالة من التوازن والاستقرار في الأسواق من أجل ضمان عدم ارتفاع الأسعار.

انخفاض مرتقب في أسعار الدواجن

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات تليفزيونية ، أن أسعار الدواجن ستنخفض كثيرا الفترة القادمة والسعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها للكيلو، متابعا: “مع بداية من شهر رمضان الأسعار ستنخفض، وهناك نزول في الأسعار النهاردة وبكرة وبعده”.

وقال عبد المنعم خليل، إن الدولة حريصة على صناعة الدواجن والرئيس السيسي مهتم بصناعة الدواجن، موضحا أن الدواجن البرازيلية الموجودة الآن في الأسواق وهي جزء من المخزون الاستراتيجي لمصر.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين:"احنا عارفين المخزون والاستهلاك، والسعر العادل هيكون من 62 إلى 65 جنيه، وعايزين نقلل حلقات التداول عشان نحقق السعر العادل".

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن جميع السلع ستكون متوفرة مع دخول شهر رمضان وبدأوا في ضخ الدواجن بالأسواق والأسعار ستستمر في الانخفاض، مشيرا إلى أن هناك وفرة في المعروض من الأزر وسيتم ضخ شحنات جديدة بالأسواق.

تدفق كميات كبيرة

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الدواجن والكتكوت خلال الأيام الماضية .

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية على “ صدى البلد”،، :" 80% من العملية الإنتاجية للدواجن ترتبط بالأعلاف ومدى توافرها ، ومن الضروري توفير الأعلاف بكميات جيدة"، مضيفا:" استيراد كميات محددة من الدواجن هدفه هو سد الفجوة وهذا الاستيراد لفترة مؤقتة فقط ".

وتابع ثروت الزيني :" لن نلجأ لاستيراد كميات كبيرة وهذا لأن إنتاج مصر من الدواجن كبير للغاية".

وأكمل ثورت الزيني :" نشهد انخفاضا حوالي 20 % في أسعار الدواجن و35 % من أسعار الكتكوت بما يشجع المزيد من الإنتاج المحلي من الدواجن ".

ولفت ثروت الزيني :" يجب ان نحافظ على المنتج المصري المحلي، والأيام المقبلة تشهد تدفق كميات كبيرة من الدواجن بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ".

مجهودات الدولة لضبط أسعار الدواجن

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتوفير احتياجات المواطن المصري من السلع.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا نشهد اتزان فى أسعار الدواجن في الأسواق ، والدواجن بـ 65 إلى 70 جنيه للكيلو من المزرعة وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث اتزان في الأسعار بالسوق".

وأكمل محمد القرش :" الدولة عملت على توفير الأعلاف من أجل تدعيم المربي والمنتج المصري"، مضيفا:" في فترة سابقة ظهرت فجوة في الإنتاج وبالتالي انخفضت كميات الدواجن في الأسواق لكن الدولة تحركت من أجل إحداث التوازن ".

ولفت محمد القرش:" الدولة بدأت في تنفيذ منظومة للزراعة التعاقدية مع وضع أسعار محفزة على زراعة الذرة و الصويا وعباد الشمس ".