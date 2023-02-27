مركز التوظيف بجامعة عين شمس يساهم في تأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بالوظائف

تسعي جامعة عين شمس دائمًا إلى مساعدة الطلاب فى الحصول على وظائف بعد الانتهاء من الحياة الدراسية، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات للتوظيف بمختلف المجالات، بمشاركة عدد كبير من الشركات.

وحرصت جامعة عين شمس، علي انشاء مركز يهدف إلى تأهيل وتمكين طلاب وخريجين الجامعة ليكونوا كوادر وظيفية مرموقة واستثنائية في سوق العمل من خلال تقديم خدمات متنوعة على رأسها برامج التعليم الوظيفي والتي تهدف الى تقديم البرامج التدريبية والارشادية لتنمية المهارات الوظيفية ومهارات المسار الوظيفي للطلاب والخريجين بالإضافة الى برامج التعلم عبر التجربة التي تهدف الى تقديم فرص التدريبات الصيفية، التدريب بملازمة موظفين متمرسين، الزيارات الميدانية وفرص العمل للطلاب والخريجين.

كما يهدف المركز إلى مد طلبة جامعة عين شمس بالأدوات اللازمة الخاصة بالتخطيط المهني والتوظيف الناجح من خلال مجموعة من خدمات الاستشارات المهنية وبرامج خاصة بمهارات التوظيف لدعم التطوير الشخصي والوظيفى للطلاب والخريجين، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويقوم مركز التوظيف بجامعة عين شمس، ببناء شراكات مع الشركات والمؤسسات المختلفة للوصول لنجاح مزدوج بهدف استفادة كل من طلاب و خريجيين الجامعة للوصول لفرص عمل وأيضا مساعدة الشركاء فى جذب المواهب.

ويحرص مركز التوظيف في كل خطوة على تحقيق حلم المهنة التي يطمح إليها الطلاب من خلال العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها مجانا بمجرد زيارة المركز أو عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة.

كما يستعد مركز التوظيف جامعة عين شمس لتنظيم الملتقى التوظيفى السنوى بالجامعة للطلاب والخريجين، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف.

وينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ملتقى التوظيف السنوي لعام 2023 لطلاب وخريجي الجامعة يومي 4 و5 مارس 2023، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفاصيل عقد ملتقى التوظيف بجامعة عين شمس لعام 2023

ومن المقرر تنظيم الملتقى التوظيفي يومي 4 و5 مارس من الساعة الثانية ظهرًا للساعة الثامنة مساءً في مقر المدينة الجامعية بالجامعة بحضور العديد من الشركات، حيث ستتوافر مجموعة من الفرص في مختلف التخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس وحضور الملتقى بما يتيح لطلاب وخريجي الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

شروط عقد ملتقى التوظيف بجامعة عين شمس

دعت الجامعة كل طلاب وخريجي الكليات والتخصصات لحضور الملتقى، حيث تأتي أولوية الحضور كالآتي:

- طلبة الفرقة الثالثة والرابعة.

- حديثو التخرج.

- الخريجون حتى 3 سنوات خبرة.

تفاصيل الملتقى التوظيفي :

وقالت الجامعة، في بيان لها، إنه في اليوم الأول سيرحب الملتقى بالطلاب والخريجين من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم).

اضغط هنــــــــــــــــا للتسجيل

فيما سيرحب اليوم الثاني من الملتقى وهو الأحد 5 مارس بالطلاب والخريجين من كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب والتربية)، سجل من هنــــــــــــــــــا .

ملتقى التوظيف السنوى بجامعة عين شمس

وشددت جامعة عين شمس علي أن التسجيل ضروري لحضور ملتقى التوظيف، متابعة أن الملتقى التوظيفي سيتضمن عدة فاعليات منها: المعرض التوظيفي، المحادثات المهنية، حلقات التوجيه والإرشاد المهني والتقني وورش العمل الخاصة بالمهارات الناعمة والمهارات التقنية.

ومن خلال تلك الملتقيات، تمكن المشاركون من:

- اكتشاف قيمهم وكيفية تشكيل سلوكياتهم.

- تطوير التواصل الفعال الخاص بهم في مكان العمل.

- تطوير قدراتهم على تقديم أنفسهم وأفكارهم بشكل احترافي.

- تعليمهم المهارات الأساسية اللازمة للحصول على وظيفة مثل استراتيجيات السيرة الذاتية والمقابلة والبحث عن وظيفة.

- تنمية مهارات العمل الجماعي والتعاون الفعال