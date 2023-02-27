لا ترقى للسعودية والإمارات.. أمريكا تتعهد بمساعدات ضخمة لليمن

خلال مؤتمر المانحين



تحدث وزير الخارجية الأمريكي، عن اليمن، مؤكدًا إن الدعم لها سيتواصل، ولن يتوقف، وفق ما ذكرت شبكة العربية.



أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن تقديم واشنطن مساعدات لليمن بقيمة 444 مليون دولار.

وقال في كلمته عبر الفيديو أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن: "أميركا مستمرة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن".

كما أضاف "اعتداءات الحوثيين على الموانئ اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف".

وتابع "أن اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب".

وينظم مؤتمر المانحين بشأن اليمن حكومتا السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف حشد تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023 والمقدرة بـ4.3 مليار دولار أميركي لمساعدة 17.3 مليون شخص في البلاد.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جتيريش، الاثنين، إن المساعدات لليمن "ضماد مؤقت" وليست علاجا.

وقال في افتتاح مؤتمر المانحين بشأن اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية "أنهينا العام الماضي بالقليل من الأمل في اليمن بسبب الهدنة".

كما أضاف أن "الحاجات الإنسانية تتزايد والتمويل ينقصنا"، مشيراً إلى أن انهيار الهدنة في اليمن تسبب في مجاعة لأكثر من 2 مليون شخص.

من جانبها، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمتها "قدمنا مساعدات للشعب اليمني وصلت إلى 10 مليارات دولار".

وذكرت الإمارات إنها منحت اليمن أكثر من 6 مليار دولار.

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أنهم ملتزمون بإيصال المساعدات دون تمييز بين اليمنيين.