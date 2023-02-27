عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال مؤتمر المانحين

لا ترقى للسعودية والإمارات.. أمريكا تتعهد بمساعدات ضخمة لليمن

بلينكن
بلينكن

 


تحدث وزير الخارجية الأمريكي، عن اليمن، مؤكدًا إن الدعم لها سيتواصل، ولن يتوقف، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن تقديم واشنطن مساعدات لليمن بقيمة 444 مليون دولار.

وقال في كلمته عبر الفيديو أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن: "أميركا مستمرة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن".

كما أضاف "اعتداءات الحوثيين على الموانئ اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف".

وتابع "أن اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب".

وينظم مؤتمر المانحين بشأن اليمن حكومتا السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف حشد تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023 والمقدرة بـ4.3 مليار دولار أميركي لمساعدة 17.3 مليون شخص في البلاد.

 

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جتيريش، الاثنين، إن المساعدات لليمن "ضماد مؤقت" وليست علاجا.

وقال في افتتاح مؤتمر المانحين بشأن اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية "أنهينا العام الماضي بالقليل من الأمل في اليمن بسبب الهدنة".

كما أضاف أن "الحاجات الإنسانية تتزايد والتمويل ينقصنا"، مشيراً إلى أن انهيار الهدنة في اليمن تسبب في مجاعة لأكثر من 2 مليون شخص.

من جانبها، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمتها "قدمنا مساعدات للشعب اليمني وصلت إلى 10 مليارات دولار".

وذكرت  الإمارات إنها منحت اليمن أكثر من 6 مليار دولار.

 أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أنهم ملتزمون بإيصال المساعدات دون تمييز بين اليمنيين.

 

 

أمريكا الحكومة اليمنية الحوثيين وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية واشنطن السعودية اليمن الأمين العام للأمم انتوني بلينكن الحرب فى اليمن الأمين العام للأمم المتحدة السعودية والامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

جاهز.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

حشد القوات.. بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن غزو ترانسنيستريا

موضوعات متعلقة

خوف أوكراني من شن روسيا هجومًا كبيرًا على زابورويجيا

كندا تتحرك ضد الحرس الثوري الإيراني.. عقوبات على 12 مسئولًا كبيرًا

وزير الخارجية الأمريكي: اليمن لديه الآن أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب

هل تسلم واشنطن أوكرانيا طائرات إف - 16 ؟

سباق نحو الدمار.. هذا ما فعلته الحرب الأوكرانية في أكبر دول العالم

هبوط لايصدق..الدولار بــ575 ألف وحدة من هذه العملة

وصل لطريق مسدود.. لماذا فشل اجتماع أكبر اقتصادات العالم اليوم؟

لماذا يحذر المهندسون في تركيا الحكومة من إعادة بناء منازل هدمها الزلزال؟

ترشيحاتنا

أمران سارع إليهما قبل ليلة النصف من شعبان .. رمضان عبدالمعز يوضحهما

استقرار سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية ستقنن وضع المستوطنات وستبني آلاف المنازل

حقيقة عرض النصر السعودي للتعاقد مع لوكا مودريتش

فضلت ساكتة.. سيدة جامعة الدول: المتحرش لم يجردني من ملابسي وكان سريعا

وزير خارجية تركيا يصطحب شكري في جولة تفقدية بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعين من تناول السمك الماكريل

افتكروها اختها.. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار في خطوبة ابنتها ماريتا |صور

بدون حجاب.. حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة وتعليق غريب.. شاهد

إطلالة ناعمة.. ابنة الفنان عاصي الحلاني تتألق بفستان أزرق في حفل خطوبتها

فيديو

زلزال مدمر يضرب تركيا من جديد | تفاصيل

خدت الرصاصة مكان خطيبها وتخلى عنها.. قصة فقدان البلوجر سارة محمد البصر

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ