شاهد .. وزير الداخلية يكرم أسر شهداء ومصابي الشرطة

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

وخلال الاحتفال، أشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن ، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

وقدم التحية والتقدير لأرواح الشهداء، كما وجه الوزير التحية والتقدير لرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل إقرار أمن البلاد، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعاً.

وأكد وزير الداخلية تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على مستوى الجمهورية ، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريماً لكافة أعضاء هيئة الشرطة.

ونوه بأن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية؛ تقديراً لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

من جانبهم، أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن.. مؤكدين عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والإضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

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