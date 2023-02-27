وصل للمربع الذهبي| هاتريك مابولو يقود الاتحاد للفوز على طلائع الجيش 4-3

نجح الاتحاد السكندري في تحقيق فوزا كبيرا على طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز أجوستينيو مابولولو هدف تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بعد تسديد كرة قوية من أحمد عادل من حدود منطقة الجزاء ليتصدي لها أحمد أيمن منصور، لكنها وصلت لمابولولو على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية مرت أعلى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

ونجح كريم طارق في إحراز هدف تعادل طلائع الجيش في الدقيقة 27 عقب تسديد كرة من حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

وعاد أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 35 ليحرز الهدف الثاني في شباك طلائع الجيش من خلال ركلة جزاء قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 45 من خلال تسديد كرة من على حدود منطقة الجزاء.

ونجح محمود وادي في إحراز الهدف الثاني للطلائع في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 64 بعد تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر على يمين حارس زعيم الثغر وتسكن الشباك.

وتمكن خالد الغندور من إحراز الهدف الرابع لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 74 بعد سقوط الكرة من يد أحمد مسعود ليتابعها خالد الغندور بتسديدة مباشرة مرت لداخل الشباك.

وعاد إسلام محارب في الدقيقة 78 ليحرز الهدف الثالث في شباك الاتحاد السكندري .

وبهذه النتيجة يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 36 نقطة بينما تواجد طلائع الحيش في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.