اشتري سيارة بـ 40 ألف جنيه فقط .. صور

يمتلك السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من الطرازات، حيث تختلف بحسب العلامة التجارية، أو التصميم الهيكلي، سواء من فئة السيدان، و الكروس اوفر، والرياضية SUV، إلى جانب فئة الهاتشباك المعروفة.

وتتوقف عملية الشراء بحسب العديد من المقاومات مثل، التصميم المفضل، أو بلد المنشأ، بالاضافة إلى عامل السعر، والذي يعد من اهم نقاط البحث.

ارخص سيارة مستعملة

وتعد السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 واحدة من ابرز الخيارات التي تتناسب مع القيمة السعرية للباحثين عن شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب.

سعر ومواصفات ارخص سيارة مستعملة في مصر

تعتمد السيارة سوزوكي ماروتي في كافة الاجيال المطروحة، على تصميم الهاتشباك الشهير، مع اطلالة خارجية تحتوي على 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، بالاضافة إلى عجلات 13 بوصة.

ارخص سيارة مستعملة

كما تأتي السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 بمقصورة داخلية هادئة ذات مساحة صغيرة، مع زجاج يدوي "مانيوال" للاربعة نوافذ، مع امكانية اضافة سنتر لوك، ونظام صوتي ترفيهي.

وتظهر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 بواجهة امامية ذات مصابيح حادة، بالاضافة إلى مصابيح خلفية صغيرة الحجم، وشبكة أمامية ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، مع وجود اشارات جانبية.

ارخص سيارة مستعملة

وتقدم السيارة سوزوكي ماروتي بصادم امامي مزود بعواكس ضوئية، من اللون الاسود، بالاضافة إلى صادم خلفي من نفس درجة اللون مع اطلالة بارزة قليلا، بينما تعمل السيارة بمحرك سعة 800 سي سي، مقترن بناقل سرعات "مانيوال" يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

ارخص سيارة مستعملة

سعر ارخص سيارة مستعملة "هاتشباك" في مصر

يبلغ متوسط سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 نحو 40 الف جنيه.