بعد الهزائم من باخموت.. طلب عاجل من الرئيس الأوكراني للدول الغربية

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأثنين، أن الوضع حول مدينة باخموت يزداد تعقيدا، ويأتي ذلك بعد الخسائر العديد للجيش الأوكراني وسط تقدم من الجيش الروسي في المدينة.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا لا يمكنها الدفاع عن أجوائها إلا إذا تخلى شركاؤها عن تحفظهم بخصوص الطائرات، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من أجل الدفاع الجوي عن سمائها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أنه سيتم فتح ملف إرسال طائرات مقاتله إلى أوكرانيا خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا.

أضافت الخارجية البولندية، أن قمة الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ستناقش جميع الخيارات لدعم أوكرانيا عسكريا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سافر إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير لإجراء محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا ومسؤولي الناتو عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وغادر بايدن متوجها إلى وارسو مساء أمس الاثنين بعد أن قام بزيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بايدن سيلتقي صباح الثلاثاء مع دودا لمناقشة التعاون الثنائي والجهود الجماعية لدعم أوكرانيا وتعزيز ردع الناتو.