ذكرى وفاة أحلام الجريتلي.. تعرف على محطات مهمة في تاريخها الفني

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة أحلام الجريتلي ، والتى توفت في مثل هذا اليوم عام 2021 ، وذلك في رحيل صدم الجميع في الوسط الفني.

ونرصد محطات في حياة أحلام الجريتلي:

أحلام فؤاد إبراهيم الجريتلي وشهرتها الفنية أحلام الجريتلي

ولدت في 20 فبراير عام 1948 بمحافظة القاهرة

علي الرغم من أصولها الشركسية، استطاعت الفنانة أحلام الجريتلي التعبير عن ملامح السيدة المصرية لتجاعيد وجهها البسيطة

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت أكثر من 33 عاماً على مسرح الطليعة وشاركت بالأعمال الفنية البارزة

يعتبر مسلسل «البرنس» بطولة الفنان محمد رمضان، الفنانة اللبنانية نور وأحمد زاهر آخر أعمالها الفنية والتى عرضت بالسباق الرمضانى 2021

قدمت الفنانة أحلام الجريتلي، العديد من العروض المسرحية، من بينها «ماكبث، سجن النسا وبيت العوانس، القاهرة 80، العسل عسل والبصل بصل والراجل اللى أكل وزة»

مسرحية «بتلوموني ليه» ختام عروض الفنانة أحلام الجريتلي المسرحية عام 2007 وصنفت أفضل العروض الفنية علي المسرح من قبل نقاد الفن والمتخصصين في المسرح

شاركت بتقديم العديد من الأعمال الفنية السينمائية المتميزة من بينها، «شباب تيك أواي، أيام الخادمة أحلام، واحد صحيح، ساعة ونصف، ريكلام وحلاوة روح بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى وباسم سمرة»

قدمت الفنانة أحلام الجريتلي، العديد من الأعمال الدرامية من بينها، «حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، لحظات حرجة، مسلسل السندريلا ، سيت كوم، راجل وست ستات، الأسطورة، يونس ولد فضة، اللعبة 2، مسلسل لؤلؤ، مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال ومى عمر و مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة، «محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا وريم سامي إنتاج شركة سينرجى

شاركت بشخصية «السيدة خيرات» بمسلسل «القاهرة كابول» والدة الشيخ رمزى، وجسد شخصيته الفنان طارق لطفى

قدمت الفنانة أحلام الجريتلي ، شخصيات مهمة بصوتها بعالم أفلام ديزنى، ومن أشهر أدوارها «شخصية أزمة» من فيلم حياة الإمبراطور الجديدة، مدام راقية من فيلم قطط ذوات، الملكة من فيلم حياة حشرة، كوكو هانم من فيلم.