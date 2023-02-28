مردوخ يعترف: مذيعو قناة فوكس نيوز صادقوا على أكاذيب الانتخابات المسروقة من ترامب

اعترف رئيس شركة فوكس الأمريكية، روبرت مردوخ ، بأن بعض مضيفيه في فوكس نيوز Fox News "أيدوا '' مزاعم كاذبة بأن انتخابات 2020 سُرقت من الرئيس السابق دونالد ترامب في شهادته في الدعوى القضائية البالغة 1.6 مليار دولار التي رفعتها نظام دومينيون للاقتراع.

ونفى مردوخ أن تكون شبكة فوكس قد أيدت هذه المزاعم ، لكنه اعترف بأن مجموعة من مضيفيه شاركوا في 'أكاذيب الانتخابات المسروقة' ، وفقًا لنص شهادة الملياردير التي أدلى بها اليمين في الشهر الماضي.

وقال مردوخ عن المضيفين جانين بيرو وشون هانيتي ولو دوبس وماريا بارتيرومو 'لقد أيدوا'.

وأضاف إن المضيف السابق دوبس فعل 'الكثير' وهانيتي فعل 'القليل'.

وتابع مردوخ 'كنت أتمنى أن نكون أقوى في إدانته بعد فوات الأوان'.

زعم دومينيون أن فوكس بثت تعليقات أدلى بها المحاميان المرتبطان بترامب سيدني باول ورودي جولياني والتي شوهت سمعة شركة التصويت.

ووصفت متحدثة باسم فوكس نيوز حجة دومينيون في التقديم بأنها 'وجهة نظر متطرفة وغير مدعومة لقانون التشهير من شأنها أن تمنع الصحفيين من تقديم التقارير الأساسية'.

وزعم أيضًا أن الشركة 'تنتقي مقاطع صوتية ، وتغفل السياق الرئيسي وتخطئ في توصيف السجل'.

وفي شهادته ، قال مردوخ أيضًا إن المضيفين الذين يعرفون أنهم يروجون لأكاذيب يجب 'توبيخهم ، وربما التخلص منهم'.

ولم يقل أن المضيف تاكر كارلسون أيد تزوير الانتخابات ، على الرغم من أنه قال إنه من "الخطأ '' أن يكون لكارلسون الرئيس التنفيذي لوسادتي مايك لينديل في 26 يناير 2021 لتوجيه اتهامات كاذبة ضد دومينيون دون التراجع عنها.

وفي بيان لموقع ديلي ميل، قالت متحدثة باسم فوكس: "لطالما كانت دعوى دومنيون القضائية تدور حول ما سيصدر عناوين الصحف أكثر من ما يمكن أن يصمد أمام التدقيق القانوني والواقعي ، كما يتضح من إجبارهم الآن على خفض مطالبهم بتعويضات خيالية بأكثر من نصف مليار دولار بعد أن كشف خبيرهم زيف مزاعمه غير المعقولة.

واتخذ اقتراحهم بالحكم الموجز وجهة نظر متطرفة وغير مدعومة لقانون التشهير الذي من شأنه أن يمنع الصحفيين من تقديم التقارير الأساسية ، ويجب الاعتراف بجهودهم لتشويه سمعة FOX علنًا بسبب تغطيتها والتعليق على مزاعم رئيس للولايات المتحدة الحالي: انتهاك صارخ للتعديل الأول.

وأشاروا أيضًا إلى مثال لمحامي دومينيون قائلين إنه `` من غير المعقول أن ينصح أي محامي مدعي مختص عميلًا بمقاضاة أمثال CBS أو FOX أو CNN للبث المباشر للملاحظات التشهيرية التي أدلى بها ، دعنا نقول ، الرئيس ترامب.

وفي الملف الذي صدر يوم الإثنين ، نفوا أيضًا تورط مردوخ بشكل مباشر في تغطية مزاعم تزوير الانتخابات.

وجاءت تعليقات مردوخ في الوقت الذي كشفت فيه وثائق المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر أن مضيفي قناة فوكس نيوز أعربوا عن شكوكهم بشأن مزاعم تزوير الانتخابات التي كانوا يوجهونها للمشاهدين.

وأخبر تاكر كارلسون أحد المنتجين عن المحامي في رسالة بتاريخ 16 نوفمبر 2020 ، وفقًا لمقتطف من معرض لا يزال مختومًا ، 'سيدني باول تكذب' بشأن وجود دليل على تزوير الانتخابات.

وأشار كارلسون أيضًا إلى باول في نصٍ ما على أنه 'صاروخ غير موجه' و 'خطير مثل الجحيم'. في غضون ذلك ، أخبرت زميلتها المضيفة لورا إنغراهام كارلسون أن باول هو `` جوزة كاملة. لن يعمل معها أحد. كما هو الحال مع رودي '، في إشارة إلى عمدة نيويورك السابق ومؤيد ترامب رودي جولياني.

وفي غضون ذلك ، قال شون هانيتي في بيان 'تلك الرواية الكاملة التي كان سيدني تدفعها ، لم أصدقها لثانية واحدة' ، وفقًا لإيداع دومينيون.

وترفع شركة دومنيون التي يقع مقرها في دنفر، والتي تبيع أجهزة وبرامج التصويت الإلكتروني ، دعوى قضائية ضد كل من Fox News والشركة الأم Fox Corporation.

وادعت دومينيون إن بعض موظفي فوكس نيوز عمدا تضخيم الادعاءات الكاذبة بأن دومينيون قد غيرت الأصوات في انتخابات 2020 ، وأن فوكس وفرت منصة للضيوف للإدلاء ببيانات كاذبة وتشهيرية.

