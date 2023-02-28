جنا عمرو دياب تثير الجدل بأحدث إطلالاتها| شاهد

شاركت جنا عمرو دياب، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بسيلفي التقطته من المرايا، وبملابس كاجوال جريئة، حيث ارتدت توب مكشوف البطن.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته "بطمن عليك" والتي تصدرت قوائم الاعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي.



وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعا في مصر، الامارات، السعودية، قطر، البحرين، ليبيا، اليمن، فلسطين، الجزائر، المغرب، سوريا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، العراق.



أغنية بطمن عليك كلمات وألحان عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.