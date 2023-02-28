فلسطين.. اعتداء سافر من مستوطنين إسرائيليين ضد سيارة إسعاف

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على سيارة إسعاف فلسطينية قرب قرية زعترة، جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “ وفا” ، فقد ادي الاعتداء الي إصابة امرأة فلسطينية.

وكشفت الوكالة الفلسطينية تفاصيل الاعتداء حيث قالت ان مجموعة من المستوطنين اعتدوا برشق الحجارة على سيارة إسعاف في القرية كانت تنقل طفلة فلسطينية الى أحد المراكز الطبية في رام الله، ما أدى الى إصابة والدتها بجروح.

وفي سياق اخر؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية، وقامت بتفتيشها، كما أغلقت مداخل المخيم بسواتر ترابية.

وأصيب فلسطينيان مساء أمس جراء اعتداء مستوطنين اسرائيليين عليهما غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.