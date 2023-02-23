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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. زلزال عنيف يضرب الصين وتحرك عاجل من فلسطين في مجلس الأمن بسبب عملية نابلس

صدى البلد

مصر: نجحنا في إصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار
الصين تسجل زلزالاً بقوة 7.3 درجة قرب حدود شينجيانج مع طاجيكستان
وفاة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع عن 86 عامًا
الصين تعد بوتين بلعب دور بنّاء في أزمة أوكرانيا
بوتين: سنعزز قواتنا النووية.. وبايدن: روسيا لا تفكر في استخدامها

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري محمد معيط، قوله "إننا نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليارات دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، موضحا أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%".

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وأضاف معيط أن "هذا الإصدار شهد إقبالا ملحوظا وتقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، لافتا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس والذي استمر لنحو أربع ساعات أمس الاربعاء.

وأشارت "الجريدة" إلى أن القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع (أبو العلاء) توفى عن 86 عاماً في مستشفى برام الله ب الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء.

وذكرت "الراي" أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ونقلت "القبس" عن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله في بيان إن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس"، محملاً "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".

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وأضاف أن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".

دوليًا، قالت "القبس" إن التلفزيون الرسمي في الصين أعلن أن زلزالاً بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، وقع في البلاد قرب حدود شينجيانج مع طاجيكستان.

وذكرت "الراي" أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بكين ستؤدي دورًا بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا. وقال وانج لبوتين إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعميق الثقة السياسية، وتوسيع التعاون العملي، وأداء دور بناء لكلا البلدين في تعزيز السلام والتنمية في العالم.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بلاده ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتعزيز قواتها النووية، فيما انتقد نظيره الأمريكي جو بايدن الأربعاء مجدّداً قرار موسكو تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مشدّداً في الوقت نفسه على عدم وجود أيّ مؤشر على أنّ موسكو تعتزم استخدام السلاح الذرّي.

وقال الرئيس الأمريكي إنّ قرار موسكو تعليق مشاركتها في معاهدة للحدّ من الأسلحة النووية لا يشير إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يفكّر في استخدام أسلحة نووية أو أيّ شيء من هذا القبيل".

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