زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني في نبأ عاجل له منذ قليل، بوقوع زلزال عنيف بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر في المنطقة الحدودية بين شينجيانج وطاجيكستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه تركيا وسوريا من آثار الزلزال المدمر الذي ضربهما مطلع الشهر الجاري، وأسفر ختى الآن عن وقوع ضحايا بلغ عددهم 43 ألفاً و556 ضحية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية، وذلك ارتفاعاً من 42 ألفاً و310 ضحايا، وهي الحصيلة التي أعلنت الثلاثاء.

وفي شمال سوريا، تسبب الزلزال في وفاة نحو 4525 في شمال غرب سوريا، بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى نحو 6750 شخصاً.

وبذلك يتخطى إجمالي ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وشمال سوريا 50 ألف شخص.

والأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تستفيد من توقف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بسهولة بعد الزلازل المدمرة.

وأفاد ريك برينان، مدير قسم عمليات الطوارئ لمنطقة شرق المتوسط بالمنظمة، في إفادة صحافية "منظمة الصحة العالمية تتحرك بسرعة كبيرة الآن مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت في العقوبات. لقد بدأنا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات، ونعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف".

الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.