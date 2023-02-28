بينهم مدير مهم.. ماذا بعد فصل إيلون ماسك 200 موظف من تويتر

كشف تقرير جديد يقول أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يستعد لفصل 200 شخص إضافي من العمل بموقع تويتر.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المسؤول التنفيذي الذي يقف وراء تجديد الخدمة المتميزة المدفوعة هو من بين المخطط فصلهم.

وبفصل هذا العدد فإنه يقلل نسبة الموظفين 10٪ من القوة العاملة، التي تناقصت بشكل كبير مؤخرا، وكانت تبلغ 7500 شخص قبل أن يشتري ماسك الشركة في أكتوبر.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، أقال موقع تويتر ما لا يقل عن 200 موظف من قوة العمل التي يبلغ قوامها 2000 فرد يوم السبت.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عمليات التكرار أثرت على الوظائف بما في ذلك مديري المنتجات وعلماء البيانات والمهندسين الذين يضمنون تشغيل الموقع بكفاءة.

وورد أن إستر كروفورد ، مديرة إدارة المنتجات في تويتر التي أشرفت على فرض رسوم للتحقق من الحساب ، كانت من بين الموظفين المتضررين.

تم السخرية من نهج ماسك القوي في الإدارة في نوفمبر من خلال صورة لكروفورد وهي نائمة على أرضية مكاتب تويتر، والتي أعادت تغريدها باستخدام الهاشتاج #SleepWhereYouWork.

كانت قد شهدت خدمة الاشتراك المتميز في تويتر إعادة تشغيل مضطربة في نوفمبر بعد أن استغل بعض المستخدمين الدفع مقابل حساب تم التحقق منه من خلال إطلاق عدد كبير من حسابات انتحال الشخصية .