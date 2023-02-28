مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في الشرقية

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بقرية الهوابر دائرة مركز ديرب نجم ، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ديرب نجم ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطار يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال "حبيبة م ص" سنة ونصف جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي ، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بقرية الهوابر دائرة مركز ديرب نجم ، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.